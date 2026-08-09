オリックスの平野佳寿投手、今季限りで現役引退＝４２歳、日米通算２５８セーブ―プロ野球

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オリックスは９日、平野佳寿投手（４２）が今季限りで現役を引退すると発表した。主に救援として活躍し、日米通算２５８セーブを記録。今季は投手コーチを兼任している。

京都・鳥羽高、京産大を経て２００６年に大学生・社会人ドラフト希望枠でオリックスに入団。１年目は先発として完封４度を含む７勝を挙げた。１０年に救援に転向し、才能をさらに開花。１１年に最優秀中継ぎ、１４年に最多セーブのタイトルを獲得した。

１８年からは大リーグのダイヤモンドバックスなどでプレー。２１年にオリックスに復帰し、同年からのパ・リーグ３連覇に貢献した。

平野と同期入団で、共にチームのブルペンを支えた岸田護監督は９日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで取材に応じ、「うちのレジェンド。体がボロボロになるまでやったと思う」と話した。

プロ野球・平野佳寿選手

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