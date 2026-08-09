核廃絶願い「人間の鎖」＝高校生平和大使ら―長崎

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原爆投下から８１年を迎えた９日早朝、長崎市松山町の爆心地公園では、核兵器廃絶を目指して署名活動に取り組む高校生平和大使らが集会を開いた。約１００人が原爆落下中心地碑の周りで手を取り合って「人間の鎖」をつくり、核兵器のない世界の実現を願った。

参加者を代表し、高校３年中山実央梨さん（１７）が「二度と戦争が起こってほしくないという切実な思いをしっかりと受け止め、次へ語りつないでいく責任がある」と宣言した。

集会に参加した被爆４世の高校２年中尾絢音さん（１６）は「８１年前の惨禍を二度と繰り返してはならないという発信をしていきたい」と語った。

祖母が爆心地から３．５キロで被爆し、現在平和教育を研究しているという大学院生の山西咲和さん（２５）は「どうして戦争を学ぶのか、どうやったら平和をつくることができるのか考えられるような平和教育をつくっていきたい」と話した。

原爆落下中心地碑を「人間の鎖」で囲み、平和な世界の実現を訴える高校生ら＝９日午前、長崎市

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