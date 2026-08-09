在日米軍が支援物資輸送＝飲料水３万本超―熊本地震
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在日米軍は９日、熊本地震の被災地支援のため、横田基地（東京都）から陸上自衛隊高遊原分屯地（熊本県）へ、ＫＣ１３０輸送機で飲料水約３万３０００本（約１６トン）を運んだ。自衛隊が物資の管理拠点に陸上輸送し、被災者の元に届ける。
グラス駐日米大使は同日、高遊原分屯地で輸送状況を視察した。続いて、在日米軍のスティーブン・ジョスト司令官と熊本県庁を訪れ、木村敬知事に「同盟国であり、友人である日本のために支援を提供でき、大変光栄。日本政府からの支援要請に応えられてうれしく思う」と伝えた。
在日米軍は２０１１年の東日本大震災で、大規模な支援活動「トモダチ作戦」を展開。１６年の熊本地震や２４年の能登半島地震でも、輸送機などを使って救援物資を運んだ。
小泉進次郎防衛相は報道陣の取材に対し、在日米軍による支援について「日米同盟の絆の強さと、平素から培ってきた協力関係が、被災者支援の場面でも実際に機能していることを示すものだ」と述べた。
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