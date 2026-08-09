【動画】核兵器「必要悪でなく絶対悪」　平和宣言、多国間主義回帰を要請　原爆投下から８１年・長崎

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長崎は９日、米国による原爆投下から８１年を迎えた。爆心地に近い長崎市松山町の平和公園では、市主催の「長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が営まれた。鈴木史朗市長は平和宣言で、核保有国らが主張する核抑止論について「極めて危うい。核兵器は必要悪ではなく絶対悪であり、人類と核兵器は決して共存できない」と指摘。すべての国の指導者に向け、国連憲章の理念に基づく多国間主義と「法の支配」を早急に取り戻すよう迫った。

式典には、核保有国を含む９８カ国と欧州連合（ＥＵ）が参列し、台湾も２年連続で出席した。米国はグラス大使が欠席し、首席公使が参加。被爆者や遺族ら計３７９０人が参列し、原爆がさく裂した午前１１時２分に合わせて黙とうをささげ、犠牲者の冥福を祈った。【時事通信映像センター】【時事通信映像センター】

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