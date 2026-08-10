日本被団協が結成７０年＝「核兵器、戦争ない社会を」―代表委員ら呼び掛け・長崎
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被爆者唯一の全国組織である日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）は１０日、結成７０年を迎えた。核兵器廃絶を訴え、２０２４年にはノーベル平和賞を受賞。結成地の長崎市で記者会見を開き、「核兵器も戦争もない社会を」と呼び掛けた。
会見は爆心地近くであり、役員ら計７人が出席。関東地方の田中熙巳代表委員（９４）は大学時代、結成に立ち会った様子を振り返り「全国の被爆者が力強く運動を始めた。核兵器は世界にあってはならないというのが被爆者の願いだ」と語った。「被爆者はいなくなる。核を地球上からなくすため、運動を引き継いでほしい」と訴えた。
長崎の田中重光代表委員（８５）は「戦争は絶対してはならないと広げていく」と強調。児玉三智子事務局次長（８８）も「命ある限り証言を、継承を、続けていきたい」と力を込めた。
浜住治郎事務局長（８０）が声明を公表し、「『核兵器も戦争もない人間社会』を築くのは、世界の一人ひとり。残された命の限り訴え続けます。共に闘ってまいりましょう」と呼び掛けた。
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