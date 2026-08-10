取り調べ映像、法廷で再生＝元特捜検事巡る国賠訴訟―東京地裁
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東京地検特捜部の検事から違法な取り調べを受けたとして、詐欺罪などで起訴された太陽光発電関連会社社長が国に１１００万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が１０日、東京地裁（大須賀寛之裁判長）で開かれ、取り調べを録音録画した約１時間１０分の映像が法廷で再生された。
訴えているのは「テクノシステム」（東京）の生田尚之社長（５２）＝一審懲役１１年、控訴。訴訟では国側が取り調べの全過程の映像データを地裁に証拠提出し、東京地裁が先月、５８場面の再生を決定した。
映像では、取り調べを担当した堀木博司検事（５８）が、黙秘を続ける社長に「ほんまに黙秘でええのか」「後悔することにならんか」などと繰り返し説得。「検察庁を敵視するってことは反社（反社会的勢力）や」と迫る様子も見られた。
終盤には社長と口論になる場面も。社長が「本当に何も言えないですね」と述べると、検事は「何も言うてへんかったやないか。俺が３９日間聞いてへんかったんかな」と発言。続いて「黙秘を人のせいにするな」と怒鳴る大声が法廷に響いた。
訴状によると、社長は２０２１年５～７月に特捜部に逮捕・勾留された際、同部に所属していた堀木検事から４１日間連続で計約２０５時間の取り調べを受けた。
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