熊本地震、住宅被害２万棟＝死者３９人、宿泊キャンセル２０億円―１１日で発生２週間

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最大震度７を観測した熊本地震の被災地では、住宅被害が２万棟を超え、６０００人以上が避難生活を続ける。１１日で地震発生から２週間。被災した１１市町で災害ボランティアの活動が本格化し、「ホテル避難」も進むが、車中泊避難を余儀なくされている住民もおり、生活再建はなお途上にある。

県災害対策本部によると、１０日午後６時時点で、地震の死者は３９人、重症者は２４人。死者のうち１人は熱中症による災害関連死の可能性があり、２人は関連調査中となっている。気象庁は「地震活動は依然活発であり、今後１カ月程度は最大震度５弱程度以上の地震に注意してほしい」と呼び掛けている。

先月３０日時点では４１５カ所の避難所に１万４６７人が避難していたが、９７カ所、６０９２人に減った。県はホテルや旅館で被災者を受け入れる「ホテル避難」を進め、今月１０日までに県内１４８施設が受け入れを表明。１０４４件の申し込みがあり、うち１５３件がマッチングした。

住宅被害は２万２６６４棟で、内訳は全半壊１７４４棟、一部破損８３０１棟など。断水は宇城市、八代市、氷川町の計３万戸超で続いているが、８月末に応急復旧できる見込み。学校施設も被害を受けており、文部科学省や県は夏休み明けの再開に向け、課題の把握や校舎の応急危険度判定などを進める。

県内の宿泊施設のキャンセルは先月２８日～今月６日までで延べ約１４万６０００人、金額は約２０．６億円となった。比較的被害の小さい阿蘇、天草地域のキャンセル額が全体の６割を占め、木村敬知事は「ある種の風評被害。観光事業に対する刺激策を検討したい」と述べた。

災害ボランティアセンターは必要とする１１市町全てで開設され、延べ３２７７人（１０日午後２時時点）が参加。九州新幹線は熊本―新水俣間で運休が続いており、ＪＲ九州は月内に再開時期の見通しを公表する方針だ。

倒壊した建物や、屋根にブルーシートが掛けられた住宅＝１０日午後、熊本県八代市（小型無人機で撮影）

熊本県八代市を流れる鏡川沿いで倒壊したままの建物＝１０日午前

地震で倒壊し、道路をふさぐ建物＝１０日午前、熊本県八代市

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