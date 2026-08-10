楽天、７年ぶり営業黒字＝通販、金融が好調―６月中間

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楽天グループが１０日発表した２０２６年６月中間連結決算（国際会計基準）は、本業のもうけを示す営業損益が５０４億円の黒字（前年同期は６６億円の赤字）で、同期として７年ぶりに黒字転換した。インターネット通販や金融事業が好調だったほか、携帯電話事業の赤字が縮小し、利益を押し上げた。

純損益は１０９億円の赤字（同１２４４億円の赤字）となり、損失が大幅に縮小した。

調整後営業利益は、通販などの事業が前年同期比５４．８％増、金融事業が４６．６％増だった。携帯事業は同営業損益が９２２億円の赤字（同１０４８億円の赤字）。６月末時点の回線契約数は前年同期比２割増の１０７５万件だった。

オンラインで記者会見した三木谷浩史会長兼社長は「携帯事業経由で（通販などの経済圏に顧客が）入ってきている。人工知能（ＡＩ）を使った複数サービスの利用促進策がうまくいっている」と強調した。

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