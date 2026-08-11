Ｈ３・９号機、打ち上げ成功＝日本版ＧＰＳ「みちびき」搭載―ＪＡＸＡ

Newsfrom Japan

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は１１日午前４時２３分、鹿児島県・種子島宇宙センターから、測位衛星「みちびき」７号機をＨ３ロケット９号機で打ち上げた。みちびき７号機は約３０分後、予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。

昨年１２月の失敗後、Ｈ３が実用衛星を載せるのは初めて。９機中７機成功となった。

打ち上げ後の記者会見でＪＡＸＡの有田誠Ｈ３プロジェクトマネジャーは「二度と失敗しない決意の下、改良を行い、より信頼性を高めた打ち上げに臨めた。その結果として良い結果が付いてきた」と述べた。

みちびきは米国のＧＰＳ（全地球測位システム）を補完し、最高で数センチ単位の精密測位ができる日本版ＧＰＳ衛星。２０１０年に初号機が打ち上げられた。

政府は他国の測位衛星による補完を必要とせず、みちびきのみで常時測位が可能な７基体制を実現する計画で、将来的には１１基体制を目指す。しかし、昨年１２月のＨ３失敗で、みちびき５号機が失われたため、当面は今回の７号機を加えた６基での運用となる。

打ち上げられ、上昇するＨ３ロケット９号機＝１１日午前、鹿児島県の種子島宇宙センター（ＪＡＸＡ提供）

打ち上げられるＨ３ロケット９号機＝１１日午前、鹿児島県の種子島宇宙センター（ＪＡＸＡ提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]