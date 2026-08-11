台風１５号、茨城県南部上陸＝東日本横断へ、暴風大雨警戒―気象庁

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台風１５号は１１日、東北や関東に接近し、午後８時ごろに茨城県南部に上陸した。台風が東から西へ進んで上陸するのは珍しく、気象庁によると、１９５１年の統計開始以来、同県への上陸は初めて。東北と関東は沿岸部を中心に風雨が強まり、同庁は暴風や高波、大雨に警戒するよう呼び掛けた。

１５号は東日本を横断し、１２日午後に山陰沖に達するまでに熱帯低気圧に変わると予想される。

茨城県北茨城市では１１日午後６時ごろに最大瞬間風速２９．３メートル、青森県八戸市では午後３時５０分すぎに同２３．０メートルを観測。岩手県久慈市では午後６時半までの１２時間雨量が１３２．０ミリに上った。航空便は羽田、成田両空港などで欠航が生じた。

１５号は午後９時、茨城県土浦市付近を時速２５キロで西南西へ進んだ。中心気圧は９８５ヘクトパスカル、最大風速２５メートル、最大瞬間風速３５メートル。北側５００キロ以内と南側３３０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

１２日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、関東甲信１８０ミリ、東北１５０ミリ、東海１２０ミリ、北陸と近畿８０ミリ。その後、１３日午後６時までの同雨量は東海と近畿１５０ミリ、東北１００ミリ。

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