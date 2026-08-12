御巣鷹の尾根へ慰霊登山＝「続けたい」「年々きつく」―日航機墜落４１年・群馬県上野村
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乗客乗員５２０人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故は１２日、発生から４１年を迎えた。墜落現場の「御巣鷹の尾根」（群馬県上野村）には、早朝から遺族らが慰霊登山に訪れ、登山道に点在する墓標の前で故人をしのんだ。「これからも続けたい」と話す遺族がいる一方、体力面への不安を吐露する人もいた。
妹の淳子さん＝当時（２０）＝を亡くした大阪市の自営業泉谷透さん（６７）は、大雨の中、山道を踏み締めるように登った。昨年亡くなった父親の写真を墓標に飾り「あの世で会えたかな」と笑った。「妹は２０歳のままだ。普段はあまり考えないようにしているが、ここに来ると思い出す」と悲しみを新たにした。
次男健さん＝当時（９）＝を亡くした美谷島邦子さん（７９）は「（登山は）年々大変になるが、これからもできる限り続けたい」と話し、「日航と安全をともにつくりたい」と力を込めた。
父の南慎二郎さん＝当時（５４）＝が犠牲になった川崎市の内野理佐子さん（６６）は、登山に毎年臨み、遺族らとの交流を深める。「『亡くなった人の死を無駄にしたくない』という思いが同じ。父が与えてくれた出会いだ」と語る。ただ体力が衰え「年々きつくなっている」と不安も見せた。
出張帰りの父昭司さん＝当時（５０）＝を失った神奈川県大和市の若本千穂さん（６１）は、かつては現実を受け止められず、「『来たくないけど、来なければいけない場所』だった」と明かす。ただ今は「安心する場所」になったという。
墜落現場は、標高約１５６５メートルの尾根。遺族らは尾根に立つ「昇魂之碑」の前に集まり、鐘を鳴らして空の安全を祈った。日本航空によると、慰霊登山をしたのは４９家族１６２人だった。
麓の「慰霊の園」では午後６時から、遺族や日航の鳥取三津子社長ら関係者らが参列し、追悼慰霊式が営まれた。ろうそくがともされ、事故発生時刻の午後６時５６分に全員で黙とうをささげた。
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