北朝鮮が弾道ミサイル発射＝日本のＥＥＺ外に落下か

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【ソウル時事】韓国軍は１２日、北朝鮮が同日午前６時（日本時間同）ごろ、東部の江原道元山周辺から日本海に向けて弾道ミサイル１発を発射したと発表した。日本の防衛省によると、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）外に落下したと推定される。航空機や船舶への被害は確認されていない。

防衛省によれば、ミサイルは最高高度約９０キロで、約６９０キロ飛行。韓国軍は７００キロ以上飛行し、詳細については分析中としている。

小泉進次郎防衛相は記者団に対し、「北朝鮮の行動はわが国、地域および国際社会の平和と安全を脅かすものだ」と非難。北京の大使館ルートを通じ、北朝鮮に厳重に抗議したと明らかにした。

米太平洋軍は米東部時間１１日、声明で「ミサイル発射を把握しており、同盟国やパートナー国と緊密に連絡を取り合っている」と表明した。

北朝鮮は６日にも短距離弾道ミサイルを発射している。米韓両軍は１７日から、朝鮮半島有事を想定した大規模な合同軍事演習を予定。弾道ミサイル発射で、これに対抗する狙いがありそうだ。

北朝鮮の国旗（ＡＦＰ時事）

北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、記者団の取材に応じる小泉進次郎防衛相（右）＝１２日午前、防衛省

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