奥田碩さん死去、９３歳＝トヨタ社長や経団連会長を歴任

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トヨタ自動車の社長や会長を歴任し、経団連会長も務めた奥田碩（おくだ・ひろし）さんが死去したことが１２日、分かった。９３歳だった。三重県出身。

一橋大商卒、１９５５年に当時のトヨタ自動車販売入社。トヨタ自動車工業と合併し、現在のトヨタ自動車となり、９５年に社長に就任した。創業家以外では２８年ぶりの経営トップとなった。９９年から２００６年まで会長を務めた。

社長時代は「変わらないことは悪である」との経営理念で、大企業病に陥っていたトヨタをよみがえらせた。米欧で工場を新設し、海外展開を加速。量産型ハイブリッド車「プリウス」の発売で環境技術でも主導権を握り、トヨタを世界一の自動車メーカーに押し上げる礎を築いた。

９９年日経連会長に就き、長年の懸案だった経団連との統合をまとめ、０２年から０６年まで統合後の経団連初代会長を務めた。地盤沈下した財界の影響力を取り戻すため、９３年に廃止して以来タブー視されていた政治献金への関与を復活。政党の政策評価に基づき会員企業に献金を促す新たな仕組みで、持論の「カネも出すが口も出す」を実践した。

０１年に発足した政府の経済財政諮問会議の民間議員も務め、小泉政権下で規制緩和を柱とする構造改革路線を推進した。１２年には日本政策金融公庫から分離・独立して誕生した国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の初代総裁に就任した。

奥田碩さん トヨタ自動車元社長

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