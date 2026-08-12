台風１５号、日本海で熱帯低気圧に＝東日本横断、大雨警戒―気象庁

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台風１５号は１１日午後８時ごろに茨城県南部に上陸した後、東日本を横断して１２日午前７時ごろに福井県沖に抜け、同９時に日本海の京都府沖で熱帯低気圧に変わった。東北から中国地方にかけての広い範囲で雨が降り、気象庁は大雨に警戒を呼び掛けた。強風やひょうにも注意が必要という。

台風が東から西へ進んで上陸するのは珍しく、茨城県への上陸は同庁の１９５１年の統計開始以来、初めてだった。総務省消防庁によると岩手県で２人、茨城県で４人、栃木県で１人の計７人が軽傷を負った。

栃木県日光市では１２日午前１時１０分すぎに最大瞬間風速２２．７メートル、石川県珠洲市では午前４時２０分すぎに同１７．６メートルを観測した。岩手県久慈市では午前０時２０分までの２４時間雨量が１７１．５ミリ、日光市では午前１０時までの同雨量が１６０．５ミリに上った。

一方、小笠原諸島の南方海上では１２日午前９時、大型の台風１７号が発生した。中心気圧は９９４ヘクトパスカル、最大風速１８メートル。南側６５０キロ以内と北側３９０キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。今後北上し、１７日には関東から東へ離れた海上へ進むと予想される。

気象庁＝東京都港区

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