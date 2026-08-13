国旗損壊処罰法が施行＝「著しく不快」で拘禁２年

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日本の国旗を傷つける行為を禁じる国旗損壊処罰法が１３日、施行された。公然と「著しく不快」な方法で損壊すれば処罰されることになるが、先の国会審議では、どのような行為が該当するかが不明確だと批判された。表現活動への影響など懸念が残ったまま、７月１７日の法成立から短期間で運用が始まった。

同法は「著しく不快または嫌悪の情を催させる方法」で、公然と「損壊、除去、汚損」する行為を禁じた。ライブ配信も処罰対象だが、事後配信には適用されない。法定刑は２年以下の拘禁刑または２０万円以下の罰金。

保護するのは「国旗として用いられている有体物」。アニメや生成ＡＩ（人工知能）画像などの創作物、お子様ランチの旗や洋服の模様は除外した。表現や内心の自由に配慮し、該当するかは「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情」を総合的に勘案して判断するとの留保規定が設けられた。

日の丸と国会議事堂＝１０日、東京・永田町

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