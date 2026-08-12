ホルムズ通航料容認せず＝高市首相、イラン大統領に伝達

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高市早苗首相は１２日、イランのペゼシュキアン大統領と電話会談した。原油輸送の要衝ホルムズ海峡に関し、通航料など「追加的な費用」を徴収されずに自由で安全な航行が確保されることが重要だとの認識を改めて表明。海峡利用国を含めて国際社会と丁寧に協議するよう求めた。

両氏の電話会談は米国・イスラエルによる２月末の攻撃開始後４回目。今回は２０分間行われた。

紅海の出入り口に当たる要衝バベルマンデブ海峡では、イエメンの親イラン武装組織フーシ派が貨物船を攻撃しているとされる。高市首相は「エネルギー安全保障の観点からもバベルマンデブ海峡の現状を深く懸念している」と強調。フーシ派に自制を強く働き掛けるよう要請した。

高市首相によると、ペゼシュキアン氏は「サウジアラビアとも対話しながら問題解決に努めている」と応じたという。

イランを巡る情勢に関し、高市首相はペゼシュキアン氏に「軍事的緊張を緩和し、一刻も早く事態を沈静化することの重要性」を重ねて指摘。「核問題を含め（米国と）最終的な合意に早期に至ることを強く期待する」と外交努力を促した。

高市首相は４月に保釈されたＮＨＫテヘラン支局長とみられる邦人１人の取り扱いについても迅速な解決を申し入れた。

記者団の取材に応じる高市早苗首相＝１２日午後、首相官邸

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