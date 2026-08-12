北方領土、ロシア領で確定＝プーチン氏、日本が「立場変更」

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タス通信によると、ロシアのプーチン大統領は１２日、訪問先の極東サハリン州ユジノサハリンスクで、クリール諸島（北方領土と千島列島）は国際文書でロシア領と確定していると主張した。また日本の対ロシア外交について、故安倍晋三元首相らとは建設的な関係があったが、日本が立場を変えたと述べた。海軍太平洋艦隊が実施する軍事演習の視察中に述べた。

プーチン氏は、ロシアが実効支配する北方領土について「第２次大戦の結果による現実」と従来の主張を繰り返した。また、日ロ関係に関して「安倍氏が日ロ接近のため多くのことを行った」と指摘。日本がウクライナ情勢を理由に対ロ制裁に動いたことを批判し、「（日本の立場変更は）われわれが引き起こしたことではない」と責任を転嫁した。

同通信によれば、プーチン氏のサハリン州入りは、同じく演習視察が目的だった２０１３年７月以来、約１３年ぶり。

太平洋艦隊は４日、日本海やオホーツク海、太平洋北西部で国境防衛に関する大規模演習を開始した。クリール諸島も演習の範囲に含まれ、兵士１万３０００人以上、艦艇約６０隻と航空機約３０機が参加している。

１１日、シベリア・ノボシビルスクの大学で学生と交流するロシアのプーチン大統領（ＥＰＡ時事）

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