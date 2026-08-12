【動画】福岡県議会の金銭授受疑惑、第三者委設置へ　蔵内勇夫議長が表明

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福岡県議会は８月５日、正副議長ポストなどを巡る金銭授受疑惑について、日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して調査することを決めた。蔵内勇夫議長が記者団に明らかにした。同県議会では、複数の議長経験者らが就任前に自民党県議団の幹部に多額の現金を渡したと証言し、問題となっている。

蔵内氏はこれまで、弁護士ら外部専門家に調査を依頼する方針を表明し、第三者委の設置には否定的な考えを示していた。これに対し、服部誠太郎知事らが第三者委による調査が望ましいと発言していた。

一方、蔵内氏は同日、海外出張からの帰国後、記者団に対し、日本獣医師会の関連業務でネパールに出張していたことを明かし、「ネパールは天国だった」と発言。地元メディアの批判を受けるなど、物議を醸した。【時事通信映像センター】

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