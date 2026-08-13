熊本城再開、観光の足掛かりに＝「復興のシンボル」期待も―県外から客、被災地思う

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最大震度７を観測した地震の影響で臨時休園していた熊本城（熊本市）が１３日、再開した。１０年前の地震では部分的な一般公開までに約２年半を要したが、今回は急ピッチで安全確認を進め、約２週間で一般客の受け入れにこぎ着けた。市の担当者は「熊本城は復興のシンボル。多くのお客さまに足を運んでもらうきっかけになれば」と期待を込める。

午前９時の開園前には約２００人が列をつくり、海外からの観光客も目立った。静岡市から訪れた岩品広敏さん（６１）は、崩れた石垣を前に「立派なお城だが、心が痛い」と思いを寄せた。群馬県高崎市の６０代の女性は「熊本には大変な思いをされている方が大勢いる。たくさん熊本の料理を味わい、お金を使って帰りたい」と笑顔で話した。

熊本市によると、今回の地震では石垣の一部が崩れ、天守閣にひびが入るなど５９カ所で被害が確認された。公開エリア内でも窓枠が外れたり、展示物のしゃちほこが欠けたりしたが、建物や設備に大きな異常はなかったという。

地震の影響で臨時休園していた熊本城を訪れる観光客ら＝１３日午前、熊本市中央区

地震の影響で臨時休園していた熊本城を訪れた観光客ら＝１３日午前、熊本市中央区

地震で崩れた熊本城の石垣＝１２日午後、熊本市

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