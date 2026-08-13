熊本城再開、観光の足掛かりに＝「復興のシンボル」期待も―県外から客、被災地思う

社会 旅と暮らし

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最大震度７を観測した地震の影響で臨時休園していた熊本城（熊本市）が１３日、再開した。１０年前の地震では部分的な一般公開までに約２年半を要したが、今回は急ピッチで安全確認を進め、約２週間で一般客の受け入れにこぎ着けた。市の担当者は「熊本城は復興のシンボル。多くのお客さまに足を運んでもらうきっかけになれば」と期待を込める。

午前９時の開園前には約２００人が列をつくり、海外からの観光客も目立った。静岡市から訪れた岩品広敏さん（６１）は、崩れた石垣を前に「立派なお城だが、心が痛い」と思いを寄せた。群馬県高崎市の６０代の女性は「熊本には大変な思いをされている方が大勢いる。たくさん熊本の料理を味わい、お金を使って帰りたい」と笑顔で話した。

熊本市によると、今回の地震では石垣の一部が崩れ、天守閣にひびが入るなど５９カ所で被害が確認された。公開エリア内でも窓枠が外れたり、展示物のしゃちほこが欠けたりしたが、建物や設備に大きな異常はなかったという。

地震の影響で臨時休園していた熊本城を訪れる観光客ら＝１３日午前、熊本市中央区地震の影響で臨時休園していた熊本城を訪れる観光客ら＝１３日午前、熊本市中央区

地震の影響で臨時休園していた熊本城を訪れた観光客ら＝１３日午前、熊本市中央区地震の影響で臨時休園していた熊本城を訪れた観光客ら＝１３日午前、熊本市中央区

地震で崩れた熊本城の石垣＝１２日午後、熊本市地震で崩れた熊本城の石垣＝１２日午後、熊本市

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