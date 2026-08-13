高市首相「断じて許容できず」＝政府、ロシアに抗議

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高市早苗首相は１３日、ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問したことについて「日本の一貫した立場と相いれず、断じて許容できない」と非難し、「強く抗議する」と表明した。「北方領土は歴史的にも国際法上もわが国固有の領土だ」と強調した。首相公邸で記者団の取材に応じた。

プーチン氏の訪問を受け、首相は公邸で市川恵一国家安全保障局長や外務省の船越健裕事務次官らと対応を協議した。この後、茂木敏充外相がロシアのノズドレフ駐日大使を外務省に呼び出し、強く抗議した。

首相は記者団に対し、プーチン氏訪問を自身が把握したのは「きょうの午後」だったと明らかにした。日本政府関係者は「プーチン氏の訪問は驚いた」と述べ、想定外だったことを認めた。

首相は「今回の訪問は日本国内の対ロ感情を一層厳しくし、中長期的な関係回復を困難にした」と指摘。「ロシア側にはこのことの重大さを深刻に受け止めてほしい」と述べた。

茂木敏充 外相

ロシアのプーチン大統領の北方領土訪問について、取材に応じる高市早苗首相＝１３日午後、首相公邸

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