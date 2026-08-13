決め手欠く主要２陣営＝かすむ争点、無党派に訴え―沖縄知事選まで１カ月

政治・外交

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９月１３日の沖縄県知事選投開票まで１カ月となった。現職で３選を目指す玉城デニー氏（６６）と、自民党が推す新人で前那覇市副市長の古謝玄太氏（４２）の事実上の一騎打ちとなる見通し。争点がかすむ中、両陣営とも支持拡大の決め手を欠き、「県民党」を掲げて無党派層への浸透を急ぐ。

「もはや『基地か経済か』が問われる時代ではない」。玉城氏周辺は県内の情勢をこう語る。

主要争点の米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設は、２０１８年末の土砂投入開始以降「既成事実」化が進む。県経済は旺盛な観光需要を背に比較的好調。移設反対を堅持する玉城氏も、訴えの主軸は医療や福祉などに置く。

玉城氏を支えてきた「オール沖縄」勢力の退潮は鮮明だ。今年２月の衆院選では中道改革連合の結成などで足並みが乱れ、県内４選挙区で移設反対派が自民候補に全敗。玉城氏は今回、政党に推薦を求めず、党派色を薄める戦術を取る。事務所開きでは学生や子育て世代の女性を前面に出し、今月１０日の集会で玉城氏は「皆さんと共に歩むリーダーを目指す」と県民主体をアピールした。

陣営はＳＮＳの発信にも力を入れる。ただ、辺野古沖で３月に「平和学習」中の船が転覆し、女子高生らが亡くなった事故を受け、ネット上では玉城氏への中傷も相次ぐ。陣営幹部は「かつてなく厳しい選挙だ」と警戒を強める。

古謝氏は元総務官僚。経済界が擁立を主導した。自民の他に日本維新の会、国民民主党、参政党の推薦を取り付け、１３日には公明党県本部からも推薦を得た。一方で距離感には神経をとがらせており、推薦の順番に配慮し、自民が先行しないようにした。

「ウイングを広げなければ勝てない」。自民県連幹部はこう分析。集会では企業経営者らが積極的に登壇している。

念頭にあるのは経済界を軸に「県政不況」批判で幅広い支持を集め、稲嶺恵一知事を誕生させた１９９８年の知事選だ。当初は優勢とみられた大田昌秀氏の３選を阻んだ。

今回、打ち出したのは「手取りを２倍に増やす」政策。陣営関係者は「分かりやすさを重視した」と明かす。

ただ、「県民にかつてのような不況の実感はない」（自民県議）のも事実だ。古謝氏は今月５日の集会で「政府と交渉する県政を実現する」と強調。県政の「停滞感」や国の沖縄振興費の落ち込みを突くが、「２倍政策」の実現性を疑問視する声は支持者からも上がる。

知事選には下地幹郎元衆院議員（６４）らも立候補を表明した。下地氏はかつて自民に所属していた。米軍那覇港湾施設（那覇軍港）の浦添市移転に「反対」を表明したが、自民関係者は「古謝氏の方が影響を受ける」とみている。

新たな区域に土砂が投入された大浦湾＝６月１７日、沖縄県名護市辺野古沖新たな区域に土砂が投入された大浦湾＝６月１７日、沖縄県名護市辺野古沖

地盤改良工事で海底にくいを打ち込む作業船＝２０２５年１月、沖縄県名護市辺野古沖地盤改良工事で海底にくいを打ち込む作業船＝２０２５年１月、沖縄県名護市辺野古沖

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