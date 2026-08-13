花で描く北斎の「大波」＝７５万本のダリアで再現―ベルギー

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【ブリュッセル時事】ベルギーの首都ブリュッセルで１３日、世界遺産の広場「グランプラス」を色鮮やかな花で埋め尽くす恒例行事「フラワーカーペット」が始まった。今年は日本とベルギーの国交樹立１６０周年を記念し、葛飾北斎の浮世絵「神奈川沖浪裏」をモチーフにしたデザインを採用。約７５万本のダリアを使い、世界的に知られる「大波」を巨大な花のじゅうたんとして再現した。

フラワーカーペットは２年に１度開かれるブリュッセルの夏の風物詩。歴史的建造物に囲まれたグランプラスに、長さ７０メートル、幅２４メートルにわたって花が敷き詰められた。今回は日本人アーティストのヒロ杉山さんらが北斎の作品を現代的に再解釈した「ネオ・ホクサイ」をデザインした。

開催は１６日まで。夜には音と光のショーも行われ、花で描かれた大波を幻想的に照らし出す。フラワーカーペットは世界各地から約２０万人の観光客を集める人気行事で、日本とベルギーの友好関係を世界にアピールする催しとなりそうだ。

約７５万本のダリアを使い、葛飾北斎の浮世絵をモチーフにしたデザインの「フラワーカーペット」を制作する子供ら＝１３日、ブリュッセル

約７５万本のダリアを使い、葛飾北斎の浮世絵「神奈川沖浪裏」をモチーフに描かれた「フラワーカーペット」＝１３日、ブリュッセル

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