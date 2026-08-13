典範改正に「思うところある」＝秋篠宮さま、パラグアイ訪問前会見で

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秋篠宮ご夫妻は１３日、パラグアイ公式訪問を前に、赤坂御用地（東京都港区）内の赤坂東邸で記者会見された。秋篠宮さまは改正皇室典範について、自身も「生身の人間」であり、「いろいろと思うところはあります」と述べた上で、制度に関わることだとして「ここで何かお話しするのは控えたい」と語った。

改正典範成立後、皇族の記者会見は初めて。ご夫妻は冒頭、７月２８日に起きた熊本地震の犠牲者に哀悼の意を表し、被災者にお見舞いを述べた。

秋篠宮さまは、天皇陛下が６月の会見で「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」と話したことに触れ、「先般天皇陛下が話されたことももっともだと、その通りだと思っています」と述べた。

自身の考えをどう発信するかや、さらには「法律と関わってきた場合どうするか、その辺の関係は非常に難しい」と持論を述べた。改善の余地があるか問われると、「世の中って進歩していくことが大事ですから、常にどうあったらいいのかを、いろいろな人が考えていくことは大事」と語った。

次女佳子さまと長男悠仁さまについては「月並みな言い方になるかもしれませんけども、親としては幸せに歩んでいってほしい」と語った。

日本人のパラグアイ移住から９０周年に当たり、ご夫妻は今月１８～２６日の日程で同国を訪問する。秋篠宮さまは２０年ぶりで、前回は悠仁さま誕生に伴い単身での訪問となったが、今回はご夫妻で行けることを「うれしく思っています」と話し、紀子さまは初の訪問を「大変ありがたく思っております」と述べた。秋篠宮さまは、日本とパラグアイの懸け橋となってきた日本人移住者や日系人に「敬意を表したく思います」と語った。

パラグアイ公式訪問を前に、記者会見される秋篠宮ご夫妻＝１３日午前、東京・元赤坂の赤坂東邸（代表撮影）

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