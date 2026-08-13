内閣支持横ばい４８．４％＝予算委出席減、４割弱が問題視―時事世論調査

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時事通信が６～９日に実施した８月の世論調査によると、高市内閣の支持率は前月比０．６ポイント減の４８．４％だった。３カ月連続で下落したものの、ほぼ横ばいの水準。不支持率は同１．７ポイント増の２６．９％だった。

先の特別国会で、高市早苗首相が衆参両院予算委員会の集中審議に出席した時間は、近年の歴代首相と比べて大幅に減少した。これに関し、適切だと「思わない」は３７．８％で、「思う」の３１．４％より多かった。首相は「要請があれば、出席して誠実に答弁してきた」と繰り返すが、国民には説明不足と映っている可能性がある。

一方、熊本県で最大震度７を観測した地震への政府対応については、「評価する」が４３．０％で、「評価しない」の２０．６％を大きく上回った。

政党支持率は、自民党が前月比３．８ポイント増の２４．６％で首位。日本維新の会が同０．４ポイント増の２．７％で２位につけた。野党トップは公明党で２．４％（前月比０．６ポイント減）。中道改革連合２．１％（同０．４ポイント増）、国民民主党１．８％（同０．２ポイント増）と続いた。

以下、参政党と共産党が１．５％で並び、立憲民主党１．４％、チームみらい１．０％、今月から「いのちの党」に党名変更したれいわ新選組０．７％、日本保守党０．４％、社民党０．３％。「支持政党なし」は５６．２％だった。

調査は、地震で被害を受けた熊本県を除く全国の１８歳以上の１９７４人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５９．１％。

高市早苗首相＝１２日、首相官邸

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