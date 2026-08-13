「普天間基地の即時閉鎖を」＝米軍ヘリ墜落２２年―沖縄国際大

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沖縄県宜野湾市の沖縄国際大の構内に、隣接する米軍普天間飛行場所属の大型輸送ヘリコプターが墜落した事故から２２年となった１３日、同大で集会が開かれた。安里肇学長は「普天間基地を即時閉鎖し、撤去することを日米両政府に強く要求する」と訴えた。

集会は、事故で焼け焦げたアカギの木の近くで開かれ、学生や教職員ら約１２０人が参加。安里学長は、同県名護市の野球場に３月、米軍ヘリが緊急着陸したことに触れ、「普天間基地周辺のみならず、沖縄県全域が危険にさらされていることを改めて思い知らされた」と述べた。

続いて、事故があった２００４年に生まれた産業情報学部４年、前原百花さん（２２）が学生代表としてあいさつ。米軍機の騒音で先生の声が聞こえず、講義が一時中断することもあるといい、「同じような事故が起こるかもしれないという恐怖が、２２年経過した今もこの場所に残っている」と語った。

集会であいさつする沖縄国際大４年の前原百花さん＝１３日午後、沖縄県宜野湾市

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