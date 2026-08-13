九州自動車道全線通行可に＝学校再開、来月１日までに―熊本地震

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熊本県内で最大震度７を観測した地震で、県災害対策本部は１３日、地震の影響で一部区間で通行止めが続いていた九州自動車道について、１４日朝から全線で一般車両の通行が可能になると発表した。木村敬知事は「極めて大きな前進。希望の光が差し込んだ」と話した。

県やＮＥＸＣＯ西日本によると、１４日朝から松橋インターチェンジ（ＩＣ）―えびのＩＣ間の上下線で通行止めが解除される。

また県は１３日、県立の中高や特別支援学校の計２９校と、地震の被害が大きかった宇城、八代両市などの５地域の公立小中など計１７９校全てで、９月１日までに再開するめどが立ったと明らかにした。八代市と氷川町の計８校については、当初の予定から約１週間後ろ倒しとなった。

約１８００戸で断水が続く氷川町では１３日までに、一部の地域で上水道が開通し、喜びの声が上がった。同町宮原栄久の松田和也さん（６７）は近くの川で体や洗濯物を洗っていたが１１日夜から徐々に水が出るようになったといい、「やっとシャワーを浴びられた。うれしい」と話した。宇城市の約４１００戸、八代市の約２万１８６０戸でも断水が続いており、県は８月末の解消を目指し、復旧作業を急いでいる。

断水が解消し、食器を洗う松田和也さん＝１３日午後、熊本県氷川町

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