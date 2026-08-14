引き揚げ者住宅、伝承の動き＝各地で展覧会や改修も―専門家「苦難追体験できる保存を」
Newsfrom Japan社会
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終戦後、旧満州（中国東北部）などから戻った人に国や自治体が用意した「引き揚げ者住宅」が、姿を消しつつある。一方、かつての住宅を振り返る展覧会や家屋のリノベーションといった継承事業も行われており、専門家は「当時の苦難を追体験できる保存方法が望ましい」と話している。
仙台市青葉区の「追廻住宅」は戦後間もなく、旧陸軍の施設跡に建設された引き揚げ者住宅の集まりだ。約６００戸の木造家屋が並び、最大４０００人ほどが暮らした。
建設を担った国の機関が１９４６年末に解散すると住民は建物を買い取り、国に借地料を払いながら住み続けた。市の公園化計画を機に立ち退きを迫られ、長年の協議を経て２０２３年２月に最後の１軒が解体された。
ただ歴史を振り返る動きもあった。市の生涯学習施設「せんだいメディアテーク」は同年冬、追廻住宅をテーマにした展覧会を開催。実寸大の住宅模型や当時の町の写真に加え、元住民の話を記した立て看板を配置した。企画者の甲斐賢治さん（６３）は「来場者が住民と出会うような体験を目指した」と話す。
来場者アンケートには２００件を超える感想などが寄せられた。甲斐さんは「追廻はつい最近まで息づいていた場所。自由な解釈を通じて記憶に残してほしい」と語る。
改修により、当時の住宅街の面影が残る地域もある。福岡市中央区六本松には、旧満州などからの引き揚げ者向けの木造長屋が多く建てられた。当時の建物は増改築を繰り返し、現在も多数残っている。
建築事業などを行うアポロ計画（同区）は、これらの建物のリノベーションを６年前から進める。松山真介代表取締役（５８）は「壁は板やトタンなどが継ぎはぎになっており、建設当時の資材不足がうかがえた。図面もなく一から設計したが、特に給排水設備の修繕に苦労した」と話す。建物は現在、テナントとして運営されている。
関西学院大の島村恭則教授（現代民俗学）は「身近な団地や商業施設が建つ土地にも、引き揚げ者住宅の歴史が隠れていることがある」と指摘。「住宅模型や生活物品の展示など、当時の苦難を追体験できる保存方法も大切ではないか」と話している。
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