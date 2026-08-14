千葉大雨、４人死亡１人心肺停止＝不明１人、特別警報は解除―関東甲信、引き続き警戒

Newsfrom Japan

千葉県の記録的な大雨は１４日未明に小康状態となり、県内２２市町の大雨特別警報と６市の土砂災害特別警報は、午前５時１５分に警戒レベル４の危険警報などに切り替えられた。気象庁は引き続き土砂災害や河川の増水、低地の浸水、冠水に厳重に警戒するよう呼び掛けた。関東甲信は１５日明け方まで大気の不安定な状態が続き、大雨の恐れがある。

県災害対策本部によると、市川市で１人、佐倉市で２人、八千代市で１人の計４人の死亡が確認された。千葉市で１人が行方不明、柏市で１人が心肺停止となっている。

同本部によると、１４日午前６時現在、県内計３５９カ所に避難所が開設され、３８５５世帯７３５９人が避難した。

県内各地で多数の帰宅困難者が発生し、ＪＲ蘇我駅（千葉市中央区）周辺では一時約４０００人が滞留、陸上自衛隊がバスなどで避難所への輸送支援を実施した。成田空港（成田市）でも足止めされた約７０００人が一夜を過ごした。

千葉県では１３日夕方から線状降水帯が断続的に発生し、記録的短時間大雨の速報が２５回も発表された。千葉市中央区では１３日午後６時４５分すぎまでの１時間に１１５．０ミリの猛烈な雨が降り、１４日午前１時４０分までの１２時間雨量が３４８．０ミリに上った。いずれもこの地点の統計史上最多記録を更新した。

千島近海に中心がある高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が南東から流れ込み、北からの風とぶつかったほか、上空の寒気の影響により、積乱雲がほぼ同じ場所で発生し続けたのが要因。

１５日午前６時までの２４時間予想雨量は多い所で、関東南部１５０ミリ、関東北部１２０ミリ、甲信８０ミリ。

大雨特別警報の対象だった２２市町は、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、長柄町。

土砂災害特別警報の対象だった６市は、千葉市、市原市、八街市、茂原市、東金市、大網白里市。

大雨の影響で冠水した道路＝１３日夜、千葉県市川市

大雨による帰宅困難者らが、タクシーを待つ列＝１３日深夜、千葉市美浜区のＪＲ海浜幕張駅前

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]