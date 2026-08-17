【インタビュー】日本は「不可欠のパートナー」＝独立７９年でインド大使（上）

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インドは１５日、独立から７９年の記念日を迎えた。ナグマ・モハメド・マリク駐日インド大使は時事通信の書面インタビューで、日本を「不可欠のパートナー」と位置付けるとともに、２０４７年までの先進国入りを目指し、あらゆる分野での協力拡大に意欲を表明した。一問一答を２回シリーズで掲載する。

―独立から７９年の変化をどう評価する。将来のさらなる発展に向けた強みと課題は？

１９４７年に独立国家となったインドは、長い道のりを歩んできた。今日のわが国は世界で最も急速に成長する経済大国で、３番目に大きいスタートアップ（新興企業）ハブでもある。無人探査機による月面着陸を果たし、火星探査計画「マーズ・ミッション」を進めている。インドのダイナミズムは、その強固な民主主義の基盤と制度によるものだ。

インドの変革は、その規模や激しさで他の追随を許さない。過去１０年間、わが国は１年に７カ所の新空港を開設し、１日に２８キロの国道と１４キロの鉄道を建設してきた。国産のデジタル公共インフラによって、誰もが金融サービスを利用できる金融包摂を実現した。国民の所得水準も向上しており、中間所得層が拡大し消費と成長をけん引している。教育機関の数は、この１０年間で２倍に増えた。

これらはすべて国内での目覚ましい変化だ。だが、それだけではない。インドは２０４７年までに先進国になるという目標「ビクシット・バーラト」を掲げている。人口ボーナスや技術力、「メーク・イン・インディア」に向けた取り組み―そのいずれもが、欠かせない役割を担っている。

逆境に強い世界のサプライチェーン（供給網）を築く上で、インドは重要なパートナーになることができる。デジタル、そして高まりつつある半導体の能力が、わが国を大切なパートナーにしている。インドには既に１７００～１８００もの外国企業による業務・開発拠点「グローバル・ケーパビリティー・センター（ＧＣＣ）」があり、驚くべき水準の輸出を生み出している。こうしたトレンドは今後、さらに強まっていくだろう。

課題を挙げるとすれば、われわれは経済成長を包摂的で持続可能な発展に転換する必要があると認識している。それは国民に質の高い雇用を創出し、継続的に技能を向上し、教育と健康医療の水準を高め、高成長を維持しつつ気候変動に対処することだ。そうした課題に挑むことも「ビクシット・バーラト」への旅路の一部だ。

―現在の日印関係をどう評価する？

印日関係は、高い水準の相互信頼と戦略面での利害の一致に特徴付けられている。そのことと両国の相互補完性によって、われわれは戦略的目標と国益を実現する上で、当然かつ不可欠のパートナーとなっている。言うまでもないが、インドは日本を「ビクシット・バーラト」となる旅路のカギを握るパートナーと見なしている。

政治面では、首脳級および他のさまざまなメカニズムで、印日は定期的に関与してきた。ナレンドラ・モディ首相と高市早苗首相は先月、１６回目となる首脳会談を成功させた。われわれは（日米豪印４カ国の枠組み）クアッドや２０カ国・地域（Ｇ２０）、（日印、ドイツ、ブラジルの）Ｇ４、その他多くの枠組みで緊密に協力している。

印日の経済面でのつながりは、引き続き力強い。われわれは日本からインドに向けた１０兆円の民間投資という目標に向け、着実に前進している。日本は依然として、インドの発展にとって重要なパートナーだ。わが国の大規模インフラの多くは、日本の協力の跡が刻まれている。インドで育ちつつある製造業のエコシステム（生態系）は、日本企業にとって重大な関心の的だ。わが国では半導体、重要鉱物、情報通信技術（ＩＣＴ）、クリーンエネルギー、人工知能（ＡＩ）、医薬品といった高成長が続く戦略分野のほか、スマート製造業、産業機械、建設機材、自動車と自動車部品、資本財、化学製品、電子機器、物流など確立された主力産業にも勢いが見られる。

科学技術、そしてイノベーション（技術革新）に向けた協力も拡大している。インド宇宙研究機関（ＩＳＲＯ）と宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は、宇宙分野で緊密に協力している。また、大学や研究機関同士の強い関与も現れている。両国は人的交流や文化交流を通じても接近している。観光、学術交流のほか、ヨガやアニメなど、それぞれの文化コンテンツがそれをけん引している。

防衛と安全保障での協力も、両国関係にとって重要な柱だ。制度化された政治対話、インド軍と自衛隊による定期的な訓練、沿岸警備での協力拡大がそれを支えている。両国の防衛装備・技術協力も前向きの発展軌道に乗っている。

―２０２７年はインド独立８０年で日印外交関係樹立７５年。さらなる関係強化に向けた方策は？

２０２７年はわれわれにとって重要な年になる。モディ首相は来年を「共有する地平線の年」として祝うと宣言した。運命や大志を共有するということだ。われわれ祝賀の一環で、両国の広く深い関係を示すさまざまな催しを共同で実施する。スポーツやアニメ、仏教のような文化的共有を活用して、両国の絆を祝いたい。具体的な活動を通じてビジネスでの関与、科学技術での協力、地域間の連携強化にも取り組む。祝賀行事では若者にも焦点を当てたい。日本の若者がこの取り組みに加わってくれるのを歓迎する。（時事）

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