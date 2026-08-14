中国、ロシアと共同歩調＝対日強硬、米大使は支持表明

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在日中国大使館は１３日、呉江浩大使とロシアのノズドレフ駐日大使の共同声明を発表した。中国とソ連が第２次大戦で「ナチズムや日本の軍国主義と戦うために多大な犠牲を払った」と主張。同日にはロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪れており、日本に対する強硬姿勢で中ロが共同歩調を示した形だ。

両大使は「両国人民が成した偉大な勝利は、戦後国際秩序の強固な基盤を築いた。中ロは軍国主義の魂を呼び覚ます行為に断固として反対する」とつづった。北方領土について直接の言及はなかった。

中ロは近年、軍事面での連携を深化。中国は昨年以降、高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に反発し、日本を「新型軍国主義」と非難し続けている。

一方、米国のグラス駐日大使は１４日、Ｘ（旧ツイッター）で「北方領土に対するその主権の承認について、揺るぎない姿勢を維持している」と述べ、日本支持を表明。「地域の平和と安定を損なう行動」に反対するとして、ロシアの行動を非難した。

中国とロシアの国旗（ＥＰＡ時事）

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