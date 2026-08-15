高市首相、靖国参拝見送り＝玉串料奉納、小泉氏ら参拝

政治・外交

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

高市早苗首相は１５日、自民党の鈴木俊一幹事長を通じ、東京・九段北の靖国神社に党総裁として私費で玉串料を納めた。就任後初の終戦記念日は、参拝を見送る方針。小泉進次郎防衛相と黄川田仁志沖縄・北方担当相、城内実経済財政担当相、小野田紀美経済安全保障担当相は同日、それぞれ参拝した。

鈴木氏は有村治子総務会長、西村康稔選対委員長と共に参拝した。この後、記者団に「首相の英霊に対する気持ち」を踏まえたと説明。党幹部がそろったことについて「靖国神社参拝を受け継ぐ」とした党の運動方針を具体化したと語った。

黄川田氏と城内氏は記者団に「み霊の安らかなることを祈った」などと語った。小泉、小野田両氏は取材に応じなかった。

自民の萩生田光一幹事長代行や参政党の神谷宗幣代表、日本保守党の百田尚樹代表も参拝した。

首相の参拝見送りは、就任を直後に控えた昨年秋の例大祭と、今春の例大祭に続く。自民を代表する保守派で、就任前は閣僚在任中も含め参拝を重ねていた。中韓両国に配慮したとみられる。また、終戦記念日に防衛相が参拝したのは２０２４年の木原稔氏以来、２年ぶり。

靖国神社参拝を終えた小泉進次郎防衛相（中央）＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社参拝を終えた小泉進次郎防衛相（中央）＝１５日午前、東京都千代田区

首相官邸に入る高市早苗首相（左）＝１０日、東京・永田町首相官邸に入る高市早苗首相（左）＝１０日、東京・永田町

靖国神社の参拝を終えた小野田紀美経済安全保障担当相（右）＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社の参拝を終えた小野田紀美経済安全保障担当相（右）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる自民党の鈴木俊一幹事長（中央）、有村治子総務会長（左から２人目）、西村康稔選対委員長（右から２人目）＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる自民党の鈴木俊一幹事長（中央）、有村治子総務会長（左から２人目）、西村康稔選対委員長（右から２人目）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる黄川田仁志沖縄・北方担当相＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる黄川田仁志沖縄・北方担当相＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社の参拝を終え、報道陣の取材に応じる城内実経済財政担当相＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社の参拝を終え、報道陣の取材に応じる城内実経済財政担当相＝１５日午前、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]

時事通信ニュース