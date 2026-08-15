高市首相、靖国参拝見送り＝玉串料奉納、小泉氏ら参拝

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高市早苗首相は１５日、自民党の鈴木俊一幹事長を通じ、東京・九段北の靖国神社に党総裁として私費で玉串料を納めた。就任後初の終戦記念日は、参拝を見送る方針。小泉進次郎防衛相と黄川田仁志沖縄・北方担当相、城内実経済財政担当相、小野田紀美経済安全保障担当相は同日、それぞれ参拝した。

鈴木氏は有村治子総務会長、西村康稔選対委員長と共に参拝した。この後、記者団に「首相の英霊に対する気持ち」を踏まえたと説明。党幹部がそろったことについて「靖国神社参拝を受け継ぐ」とした党の運動方針を具体化したと語った。

黄川田氏と城内氏は記者団に「み霊の安らかなることを祈った」などと語った。小泉、小野田両氏は取材に応じなかった。

自民の萩生田光一幹事長代行や参政党の神谷宗幣代表、日本保守党の百田尚樹代表も参拝した。

首相の参拝見送りは、就任を直後に控えた昨年秋の例大祭と、今春の例大祭に続く。自民を代表する保守派で、就任前は閣僚在任中も含め参拝を重ねていた。中韓両国に配慮したとみられる。また、終戦記念日に防衛相が参拝したのは２０２４年の木原稔氏以来、２年ぶり。

靖国神社参拝を終えた小泉進次郎防衛相（中央）＝１５日午前、東京都千代田区

首相官邸に入る高市早苗首相（左）＝１０日、東京・永田町

靖国神社の参拝を終えた小野田紀美経済安全保障担当相（右）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる自民党の鈴木俊一幹事長（中央）、有村治子総務会長（左から２人目）、西村康稔選対委員長（右から２人目）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる黄川田仁志沖縄・北方担当相＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社の参拝を終え、報道陣の取材に応じる城内実経済財政担当相＝１５日午前、東京都千代田区

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