終戦８１年、平和誓い＝天皇陛下「深い反省」―遺族、戦後生まれ半数超・戦没者追悼式

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終戦から８１年を迎えた１５日、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館（東京都千代田区）で開かれた。天皇、皇后両陛下や高市早苗首相、遺族ら４１８０人が参列。先の大戦により犠牲となった約３１０万人を悼み、平和への誓いを新たにした。

天皇陛下は「深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願う」と述べられた。

式典では、正午の時報に合わせ、全員で黙とうをささげた。陛下はお言葉で、昨年と同様に「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、平和と人々の幸せを希求し続けていくことを願う」と言及。「戦禍に倒れた人々に心から哀悼の意を表し、世界の平和を祈る」と述べた。

これに先立ち、高市首相は「戦争の惨禍を二度と繰り返させない。この誓いを世代を超えて継承し、貫いていく」と強調。「希望を持てる日本を創り上げていく」とした。「反省」の文言はなく、アジア諸国に対する責任には今年も触れなかった。

父がフィリピンで戦死した遺族代表の金森武士さん（８４）＝岐阜県大垣市＝は追悼の辞で「平和が長く続き、戦争は忘れつつある今日、世界では紛争が続いており、私たちのような犠牲者が後を絶たない」とし、「一日でも早く世界の平和が訪れることを願う」と訴えた。戦争の悲惨さを「次の世代へ語り継ぐことが使命だ」と誓った。

厚生労働省によると、式典には遺族３１１２人が参列した。４日時点で参列予定は３２７０人で、２年連続で戦後生まれが半数を超え、過去最高の５６．３％を占めた。最高齢は９８歳で、最年少はひ孫世代の３歳。戦没者の親は１６年連続で参列がなく、配偶者は夫が戦病死した女性（９６）のみだった。

日中戦争以降に犠牲になった軍人・軍属らは約２３０万人、民間人は約８０万人に上る。

全国戦没者追悼式で黙とうされる天皇、皇后両陛下＝１５日正午、東京都千代田区

全国戦没者追悼式で黙とうされる天皇、皇后両陛下＝１５日正午、東京都千代田区

全国戦没者追悼式に臨まれる天皇、皇后両陛下＝１５日午前、東京都千代田区

全国戦没者追悼式で黙とうする参列者＝１５日正午、東京都千代田区

全国戦没者追悼式で黙とうする参列者ら＝１５日正午、東京都千代田区

終戦から８１年となり、千鳥ケ淵戦没者墓苑で正午の時報に合わせて黙とうする人たち＝１５日、東京都千代田区

終戦から８１年となり、千鳥ケ淵戦没者墓苑で正午の時報に合わせて黙とうする人たち＝１５日、東京都千代田区

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