千葉豪雨、なお４６５人避難＝床上浸水２３９棟、死者８人

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千葉県を襲った記録的な大雨で、県災害対策本部は１５日、県内７６カ所の避難所にいまなお、４６５人が身を寄せていると発表した。県などによると、死者は計８人に上り、ほかに男性１人が行方不明。

住宅被害は全壊１棟、半壊１２棟、一部破損８棟のほか、床上浸水２３９棟、床下浸水２２０棟に上る。大規模な冠水が続く市原市や大網白里市などでは調査が進んでおらず、住宅被害はさらに増える可能性がある。

死亡が確認されたのは、柏市で屋根まで水没した軽乗用車の中にいた７０代の女性のほか、千葉市中央区のアンダーパスで水没した車内にいた４０代男性ら。

千葉市消防局によると、行方不明の男性は、千葉市若葉区の川沿いの道路で、水没した車の屋根に上がって助けを求めていた７０代男性のもとに駆け寄り、「救助器具を持ってくる」と言い残して立ち去ったまま、連絡が取れなくなっている。

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