高市首相、靖国神社を遥拝＝玉串料奉納、参拝は見送り

政治・外交

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高市早苗首相は１５日、自民党の鈴木俊一幹事長を通じ、東京・九段北の靖国神社に党総裁として私費で玉串料を納めた。就任後初の終戦記念日は参拝を見送った。ただ、全国戦没者追悼式に出席するため訪れた日本武道館の駐車場から、靖国神社の方角に遥拝した。中国や韓国が反発する可能性がある。

首相は午前１１時すぎ、武道館の駐車場に到着。車内で待機していたが、１０分ほどたったころ、車から降りて靖国神社がある北西の方角に向かい、「二拝二拍手一拝」をした。首相周辺が「靖国神社への遥拝」を認めた。武道館と靖国神社は徒歩１０分ほどの距離。

首相は就任前、閣僚在任中も含め参拝を重ねた。２０２４年の自民総裁選では首相就任後も靖国参拝を続けると明言したが、首相選出の直前だった昨秋と、今春の例大祭は見送った。一方、２５年総裁選では「どこからでも手は合わせたい」と言及。遥拝は内閣支持率が下落傾向となる中で、保守層を意識したとみられる。

高市政権の閣僚では、小泉進次郎防衛相、小野田紀美経済安全保障担当相、城内実経済財政担当相、黄川田仁志沖縄・北方担当相の４閣僚がそれぞれ参拝した。

終戦記念日に４閣僚が参拝したのは２０年の安倍政権以来、６年ぶり。防衛相の参拝は２４年の木原稔氏以来。小泉氏はＸ（旧ツイッター）に「平和国家の歩みを積み重ねてきた責任を、これからも果たす決意を新たにした」と書き込んだ。

鈴木氏は有村治子総務会長、西村康稔選対委員長と共に靖国神社を訪れた。党幹部そろっての参拝は異例だ。鈴木氏はこの後、記者団に「首相の英霊に対する気持ち」を踏まえたと説明。「靖国神社参拝を受け継ぐ」とした党の運動方針を具体化したと語った。

自民の萩生田光一幹事長代行や参政党の神谷宗幣代表、日本保守党の百田尚樹代表も参拝した。

全国戦没者追悼式で式辞を述べる高市早苗首相＝１５日午前、東京都千代田区全国戦没者追悼式で式辞を述べる高市早苗首相＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終えた小泉進次郎防衛相（中央）＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社参拝を終えた小泉進次郎防衛相（中央）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる自民党の鈴木俊一幹事長（中央）、有村治子総務会長（左から２人目）、西村康稔選対委員長（右から２人目）＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる自民党の鈴木俊一幹事長（中央）、有村治子総務会長（左から２人目）、西村康稔選対委員長（右から２人目）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社の参拝を終えた小野田紀美経済安全保障担当相（右）＝１５日午前、東京都千代田区靖国神社の参拝を終えた小野田紀美経済安全保障担当相（右）＝１５日午前、東京都千代田区

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