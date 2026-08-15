高市首相、靖国神社を遥拝＝玉串料奉納、参拝は見送り

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高市早苗首相は１５日、自民党の鈴木俊一幹事長を通じ、東京・九段北の靖国神社に党総裁として私費で玉串料を納めた。就任後初の終戦記念日は参拝を見送った。ただ、全国戦没者追悼式に出席するため訪れた日本武道館の駐車場から、靖国神社の方角に遥拝した。中国や韓国が反発する可能性がある。

首相は午前１１時すぎ、武道館の駐車場に到着。車内で待機していたが、１０分ほどたったころ、車から降りて靖国神社がある北西の方角に向かい、「二拝二拍手一拝」をした。首相周辺が「靖国神社への遥拝」を認めた。武道館と靖国神社は徒歩１０分ほどの距離。

首相は就任前、閣僚在任中も含め参拝を重ねた。２０２４年の自民総裁選では首相就任後も靖国参拝を続けると明言したが、首相選出の直前だった昨秋と、今春の例大祭は見送った。一方、２５年総裁選では「どこからでも手は合わせたい」と言及。遥拝は内閣支持率が下落傾向となる中で、保守層を意識したとみられる。

高市政権の閣僚では、小泉進次郎防衛相、小野田紀美経済安全保障担当相、城内実経済財政担当相、黄川田仁志沖縄・北方担当相の４閣僚がそれぞれ参拝した。

終戦記念日に４閣僚が参拝したのは２０年の安倍政権以来、６年ぶり。防衛相の参拝は２４年の木原稔氏以来。小泉氏はＸ（旧ツイッター）に「平和国家の歩みを積み重ねてきた責任を、これからも果たす決意を新たにした」と書き込んだ。

鈴木氏は有村治子総務会長、西村康稔選対委員長と共に靖国神社を訪れた。党幹部そろっての参拝は異例だ。鈴木氏はこの後、記者団に「首相の英霊に対する気持ち」を踏まえたと説明。「靖国神社参拝を受け継ぐ」とした党の運動方針を具体化したと語った。

自民の萩生田光一幹事長代行や参政党の神谷宗幣代表、日本保守党の百田尚樹代表も参拝した。

全国戦没者追悼式で式辞を述べる高市早苗首相＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終えた小泉進次郎防衛相（中央）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社参拝を終え、報道陣の取材に応じる自民党の鈴木俊一幹事長（中央）、有村治子総務会長（左から２人目）、西村康稔選対委員長（右から２人目）＝１５日午前、東京都千代田区

靖国神社の参拝を終えた小野田紀美経済安全保障担当相（右）＝１５日午前、東京都千代田区

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