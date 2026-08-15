新型新幹線が台湾到着＝日本製、来年夏から営業運転

Newsfrom Japan

【高雄時事】日本で製造された台湾高速鉄道（台湾新幹線）向け新型車両「Ｎ７００ＳＴ」の最初の１編成１２両が１５日、南部・高雄の港に到着した。運営する台湾高速鉄路は１２編成１４４両を発注しており、２０２７年７月から営業運転に順次投入する予定。０７年開業の新幹線の運行本数が増え、ピーク時の輸送力は２５％高まる。

港では式典が開かれ、白地にオレンジと黒のラインが印象的な新車両が貨物船から陸揚げされた。陳世凱交通部長（交通相）は「本日見ているのは単なる１両の新車両ではなく、未来の産業や都市の発展だ」と期待を込めた。

車両はＪＲ東海の最新型新幹線「Ｎ７００Ｓ」をベースに、日立製作所と東芝の企業連合が約１２４０億円で受注。騒音や振動、消費電力の低減を実現した。同連合の山川拓也代表は式典で「（車両が）台湾社会の発展を支える一助になると確信している」と述べた。

１５日、台湾南部・高雄の港で貨物船から陸揚げされる台湾新幹線の新型車両

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]