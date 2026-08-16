くまモン、元気届けるモン！＝避難所に登場、３週間ぶり活動再開―熊本地震
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熊本県のマスコットキャラクター「くまモン」が１６日、避難所になっている同県氷川町の小学校を訪れ、子どもたちと交流した。最大震度７を観測した地震発生後は活動を休止しており、約３週間ぶりの再開。避難生活が続く中、子どもたちはつかの間のひとときを楽しんだ。
町立竜北西部小学校では午前１０時ごろ、正門から現れたくまモンに「やった！くまモンだ！」と歓声が上がった。くまモンはお菓子やシールを配りながら一人ひとりと抱き合い、ハイタッチ。教室内にいる避難者にも手を振った。
いつもくまモンの絵を描いているという小学１年の佐々天真さん（７）は「かわいかった。会えてうれしい」とはにかんだ。同級生の永田一翔さん（７）はくまモンのしっぽを触り、「ふわふわしていて気持ちよかった」と満足げな表情を浮かべた。
永田さんの母千扇さん（４８）によると、自宅が全壊し、一家で親族宅に身を寄せているといい、「慣れない生活の中、子どものストレス発散になってありがたい」と話した。
県によると、県内では１６日午前８時現在、１１市町の約３１５０人が避難所で生活している。くまモンは今後も宇城市や八代市などの避難所や保育施設を回り、被災者らに元気を届ける。２１日以降は熊本市内の活動拠点「くまモンスクエア」のステージに立つなど県内外でのＰＲ活動も再開する。
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