汗原因、６割「行動諦めた」＝悩みある人、着たい服断念も―業界団体調査

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暑さが本格化する中、汗の悩みがある人の約６割が、汗が原因で何かしらの行動を諦めた経験を持つことが、科研製薬（東京都文京区）など３社でつくる業界団体の調査で分かった。着たい服を諦めたなどの声が多い一方、汗の悩みを第三者に相談しない人は約７割に上った。

業界団体は「汗で病院あたりまえに委員会」で、調査は２月、全国の１５～５９歳を対象にオンラインで実施。９４５９人から有効回答を得た。

汗の悩みがあると答えた４７６７人に、汗が原因で行動を諦めた経験の有無を聞くと、５８％が「ある」と答えた。中身を複数回答で尋ねると「着たい服を諦める」が２７％で最多。「他人に近づかないようにする」が２０％、「日中の外出や長時間の予定を控える」が１６％と続いた。

自身の汗が不潔・不衛生と思われているかについては、「非常にそう思う」（１９％）と「ややそう思う」（４７％）で計６６％に上った。「迷惑を与えている気がする」にも６５％が肯定的で、周囲への影響を心配する割合が高かった。

汗の悩みについては、６９％が「誰にも相談しない」と回答。理由を複数回答で聞くと、「単なる体質の問題」「解決しないと諦めている」がいずれも１９％で最多だった。医療機関への相談に抵抗を感じる人は４８％で、「治療費が高い」などの理由を挙げる声が多かった。

汗をかいている男性＝イメージ

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