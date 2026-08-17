お盆期間、鉄道は前年同様好調＝空の便は台風影響か

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ＪＲ旅客６社は１７日、お盆期間（８月７～１６日）の新幹線と在来線特急の利用実績を発表した。主要４６区間の利用客は前年とほぼ同じ１３２１万５０００人。ビジネスや観光需要があったとみられ、一部では熊本県で最大震度７を観測した地震の影響などがあったものの、大きな輸送トラブルはなく、昨年に続き好調だった。

東海道新幹線は前年同期比１％増の４１４万９０００人。ダイヤ改正で「のぞみ」を１時間に最大１３本運行するなどし、一日平均の利用者数は過去最高だった。熊本地震で熊本―新水俣間の運休が続く九州新幹線は、博多―熊本間が同３９．８％減。担当者は「帰省や旅行客の減少は一定程度あると思うが、詳しくは分からない」としている。

航空各社も同期間の利用実績を公表。国内線は全日空が同７．７％減、日本航空は同５．８％減だった。台風による欠航便の影響などがあったとみられる。国際線は全日空が同０．７％減、日航が同８．１％減だった。

帰省客らで混雑するＪＲ東京駅の東海道新幹線ホーム（資料写真）

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