楽天、独ドローン新興と提携＝攻撃型、防衛省納入に向け

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楽天グループが、軍事用の攻撃型ドローンを開発するドイツの新興企業、ヘルシングと提携することが１７日、分かった。楽天はヘルシングの日本市場での窓口として、同社製ドローン「ＨＸ―２」の防衛省への納入を支援する。

ヘルシングのドローンは陸上から遠隔操作し、沿岸に近づく潜水艦などを阻止する。楽天によると、防衛省は陸上自衛隊で導入するかどうかを検討するため、９月末まで実証実験を行う。用途や調達規模は未定だが、実験の結果次第では国内での量産化も視野に入るという。

ヘルシングはドイツ南部ミュンヘンに拠点を置き、ウクライナに数千機の「ＨＸ―２」を納入している。一方、日本での実績が乏しく、防衛省とのつながりがある楽天が仲介役となった格好だ。楽天は既にドローン事業を手掛けているが、建物の外壁調査・点検用が中心で、防衛用は扱っていなかった。

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