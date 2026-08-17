日本大使に出頭要請＝プーチン氏北方領土訪問への抗議で―ロシア外相

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ロシアのラブロフ外相は１７日、プーチン大統領による北方領土の択捉島訪問に高市早苗首相らが抗議したことを受け、武藤顕駐ロシア大使にロシア外務省への出頭を求めたと明らかにした。ラブロフ氏によると、在ロシア日本大使館は、指定された日程では大使は出頭できないと説明したという。記者会見で語った。

ラブロフ氏は、高市首相と茂木敏充外相がプーチン氏の択捉島訪問に抗議する発言をした後、武藤大使を「直ちに呼び出した」と指摘。日本大使館から明確な理由がないまま「１４日も１７日も出頭できないと説明された」と述べた。

ラブロフ氏は、日本側の発言について「全く容認できず、明らかに礼儀から外れている」と反発。武藤大使とは、プーチン氏の択捉島訪問を巡る日本側の対応のほか「大使が駐在国でどのように職務を遂行すべきかについて話し合う」と述べた。

１７日、モスクワで記者会見するロシアのラブロフ外相（ＡＦＰ時事）

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