千葉豪雨、死者１３人に＝住宅浸水２３００棟超

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千葉県を襲った記録的な豪雨で、県災害対策本部は１８日、新たに男性３人の遺体が見つかり、死者が計１３人になったと発表した。住宅被害は全半壊が１７棟、一部破損が４９棟、浸水は床上、床下合わせて２３１４棟に上った。

災対本部によると、市原市で６０代男性が、千葉市若葉区で６０代と８０代の男性がそれぞれ遺体で見つかった。同区で見つかった６０代男性は行方不明になっていた男性と同一人物だった。いずれも豪雨との関連を調べている。

ほかに行方不明が１人、重傷２人、軽傷３５人。行方不明の１人は市原市で見つかった６０代男性の可能性があり、身元の確認を進めている。

放置車両の撤去は難航しており、県は１８日、国や千葉市、レッカー業者と設置したプロジェクトチームの初会合を開く。熊谷俊人知事は同日、広い範囲が冠水した大網白里市を視察した。

千葉県を襲った記録的な豪雨で冠水した道路＝１３日、市川市

豪雨被害で路上に放置された車両を撤去するレッカー車＝１８日午後、千葉市中央区

豪雨で氾濫した千葉県大網白里市の小中川を視察に訪れた熊谷俊人知事（左から４人目）＝１８日午後、同市

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