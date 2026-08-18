千葉豪雨、死者１３人に＝住宅浸水２３００棟超
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千葉県を襲った記録的な豪雨で、県災害対策本部は１８日、新たに男性３人の遺体が見つかり、死者が計１３人になったと発表した。住宅被害は全半壊が１７棟、一部破損が４９棟、浸水は床上、床下合わせて２３１４棟に上った。
災対本部によると、市原市で６０代男性が、千葉市若葉区で６０代と８０代の男性がそれぞれ遺体で見つかった。同区で見つかった６０代男性は行方不明になっていた男性と同一人物だった。いずれも豪雨との関連を調べている。
ほかに行方不明が１人、重傷２人、軽傷３５人。行方不明の１人は市原市で見つかった６０代男性の可能性があり、身元の確認を進めている。
放置車両の撤去は難航しており、県は１８日、国や千葉市、レッカー業者と設置したプロジェクトチームの初会合を開く。熊谷俊人知事は同日、広い範囲が冠水した大網白里市を視察した。
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