クロマグロ漁獲枠、２５％拡大＝メキシコが一転支持、国際会議で合意

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太平洋クロマグロの資源管理に関する国際会議が１８日、オンラインで開かれ、中西部太平洋における大型魚（３０キロ以上）の漁獲枠を約２５％拡大することで合意した。７月に関係国・地域が長崎市で開いた会議では日本が提案した拡大案を軸に調整が進んでいたが、メキシコが唐突に反対し、合意に至らなかった。日本はその後、メキシコとの個別交渉で調整案への支持を得て、今回の再協議に臨んでいた。

クロマグロを巡っては、日本が出漁する海域で豊漁が続く。日本の漁業者は漁獲枠の超過を防ぐため、漁の自粛や取れたマグロの放流を余儀なくされており、枠の拡大を訴えていた。

合意により、２０２７年と２８年の中西部太平洋での大型魚の枠は現行の１年当たり１万１８６９トンから１万４８３６トンに広がる。一方、３０キロ未満の小型魚は５１２５トンから４８２３トンへ約６％縮小する。メキシコなどが含まれる東部太平洋では現行の７５８１トンから７７４０トンに拡大する。

会議で合意したのは、資源状態に応じて漁獲枠が自動的に算出される新たな管理方式。２年置きに見直しながら、６年間は同じ算出方法で管理する。ただ、東西間の漁獲バランスは、２回の見直しの際に西側から東側へ１％ずつ振り分ける。このほか、小型魚の枠を大型魚へ振り替えられる換算係数も変更し、大型魚の枠をより増やせるようにする。

太平洋クロマグロの漁獲枠について協議する国際会議＝７月９日、長崎市

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