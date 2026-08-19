データセンター巡り意見交換＝国内最大、ＵＡＥ大使が秋田知事・市長と

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アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のシハブ・アルファヒーム駐日大使は１９日、秋田県を訪れ、鈴木健太知事、沼谷純秋田市長とそれぞれ面会した。県内では国内最大級の人工知能（ＡＩ）向けデータセンターの建設計画が進み、ＵＡＥの政府系ファンドも関心を示しているとされる。建設計画などについて幅広く意見交換した。

面会後に鈴木知事は「（建設候補地の）工業団地の造成に着手していること、洋上風力発電事業がスタートしつつあることは、かなり高く評価いただいたという心証を得た」と強調した。沼谷市長は「ＵＡＥ側が投資を判断する際は、手続きのスピード感や事業者間連携の円滑さなどが一つのカギになるのではと受け止めた」と振り返った。

建設計画は秋田市に拠点を置くサーバー管理会社エスツーと米ビットグリットが主導。市北部の工業団地予定地で、２０３０年以降の稼働開始を目指している。総受電容量は最大５００メガワットと国内最大規模を想定。整備費は２兆円規模を見込んでおり、国内外の金融機関やファンドから資金を募る計画だ。

大使は面会後、秋田大学や建設中の洋上風力発電設備を視察した。

ＵＡＥのシハブ・アルファヒーム駐日大使（右端）らと面会する秋田県の鈴木健太知事（左から２人目）＝１９日午前、秋田市

ＵＡＥのシハブ・アルファヒーム駐日大使（左から２人目）らと面会する沼谷純秋田市長（右手前から２人目）＝１９日午前、秋田市

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