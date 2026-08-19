竹中工務店元所長を逮捕＝万博工事で水増し請求―１３００万円背任容疑・大阪府警
Newsfrom Japan社会
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２０２５年大阪・関西万博のシンボル「大屋根リング」関連工事を巡り、下請け業者に水増し請求させ、大手ゼネコン「竹中工務店」（大阪）に計約１３００万円の損害を与えたとして、大阪府警捜査２課は１９日、背任容疑で、同社大阪本店総括作業所長だった河井辰巳容疑者（６１）＝奈良市北市町＝を逮捕した。認否は明らかにしていない。
河井容疑者は当時、万博工事の現場責任者で、大屋根リングの工事などを担当。不正支出した資金は自宅のリフォーム代などに充てたとみられる。府警は１９日、竹中工務店大阪本店を家宅捜索。不透明な資金の流れを調べ、巨大イベントを舞台とした事件の全容解明を進める。
逮捕容疑は２５年２～６月、奈良県内の下請け業者と共謀し、仮設事務所の内装工事費を複数回、水増し請求させ、竹中工務店に計約１３６９万円の損害を与えた疑い。
捜査２課などによると、河井容疑者は事実上、下請け業者を選定できる立場にあった。仮設事務所は大屋根リング工事の作業員らが使用するもので、部材や工賃の単価を水増しし、架空作業費も計上していたという。同課は下請け業者についても任意で調べる。
竹中工務店は逮捕を受け、「捜査に全面的に協力し、事実関係を確認した上で厳正に対処する」とのコメントを出した。
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