俳優の岸恵子さん死去、９３歳＝映画「君の名は」、作家でも活躍

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銀幕スターとして戦後の映画界を支え、作家としても活躍した俳優の岸恵子（きし・けいこ）さんが７日、老衰のため死去した。９３歳だった。横浜市出身。葬儀は近親者で済ませた。

松竹大船撮影所の研究生を経て、１９５１年に映画「我（わ）が家は楽し」で俳優デビュー。ヒロインの真知子を演じた映画「君の名は」３部作（５３～５４年）が大ヒットし、ストールの巻き方をまねた「真知子巻き」がブームになるなど、一躍国民的スターの座を築いた。

「おとうと」「悪魔の手毬（てまり）唄」「細雪（ささめゆき）」「かあちゃん」などの市川崑監督作品や豊田四郎監督「雪国」をはじめ、半世紀にわたり多数の映画に出演。テレビドラマでも存在感を示した。

世界の紛争地帯を取材したルポルタージュ「ベラルーシの林檎（りんご）」が日本エッセイスト・クラブ賞に輝くなど、作家としても活躍。「巴里（パリ）の空はあかね雲」などのエッセーから、「わりなき恋」「愛のかたち」といった小説や自伝まで、幅広いジャンルの著作を残した。

私生活では、ヒロインを演じた日仏合作映画「忘れえぬ慕情」のフランス人監督イヴ・シャンピさんと５７年に結婚し、渡仏。４０年余りパリに住み、帰国後も日仏を行き来しながら活動を続けた。

２００４年、旭日小綬章。１１年には仏政府から芸術文化勲章コマンドールを受けた。

俳優の岸恵子さん（Ｃ）中西裕人

岸恵子さん（左）が出演した映画「君の名は 第一部」（１９５３年 大庭秀雄監督）のワンシーン（松竹提供）

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