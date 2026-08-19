学校再開へ、各地から教職員チーム＝阪神大震災の教訓つなぐ―熊本地震

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最大震度７を観測した熊本地震の被災地では、夏休み明けの学校再開を支えようと、全国各地から教職員の支援チームが現地入りしている。こうした取り組みは１９９５年の阪神・淡路大震災を教訓として兵庫県で始まり、各地に広がった。過去の被災地での経験を生かし、学校の日常を取り戻す後押しをしている。

宇城市や八代市など被災地域の学校は８月下旬から９月初めに新学期が始まる見通しで、一部では開始を遅らせる動きもある。支援チームは、被災自治体の要請を受けて現地入りし、授業再開に向けた準備、教員らの心のケアなどに当たる。熊本県によると、埼玉、三重、京都、大阪、兵庫、岡山の各府県に加え、県内からも教職員が派遣されている。

震度７の揺れに襲われた宇城市は、兵庫県の震災・学校支援チーム「ＥＡＲＴＨ（アース）」が担当し、教職員ら１７人が活動。市立不知火中学校では１８日、メンバー５人が水道管の破損で漏水した教室を清掃するなど、３１日の新学期に向けた準備を進めた。

メンバーで小学校教諭の服部征司さん（３６）は４歳で阪神大震災を経験し、能登半島地震の被災地でも活動した。能登では教員が疲弊する姿を目にしたといい、「先生たちの力を子どもたちに注げるよう、負担を減らしたい」と話した。

アースは阪神大震災で全国から受けた支援への恩返しとして２０００年に結成された。メンバーは防災や減災の専門知識などを有し、これまで１６年の熊本地震など各地の被災校を支援してきた。文部科学省によると、同様の支援チームは兵庫を含め１３道府県が設けた。

宇城市立豊福小学校でも、アースのメンバーが清掃や片付けに汗を流した。避難所や親類宅に身を寄せる児童もおり、学校は３１日の登校日に向け児童らの状況確認を進める。三牧公久校長（５９）は「学校はただでさえ人が少ない。現場の先生は学校のことを分かっているので心強い」と支援に感謝した。

被災した市立不知火中学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市被災した市立不知火中学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市

被災した市立不知火中学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市被災した市立不知火中学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市

被災した市立豊福小学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市被災した市立豊福小学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市

被災した市立豊福小学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市被災した市立豊福小学校の片付けなどを行う兵庫県の震災・学校支援チーム＝１８日、熊本県宇城市

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