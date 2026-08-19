日本選手団が結団式＝旗手の藤波朱理「最高の大会に」―愛知・名古屋アジア大会

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開幕までちょうど１カ月となった愛知・名古屋アジア大会に臨む日本選手団の結団式が１９日、東京都内のホテルで行われた。選手ら約５５０人が出席。旗手を務めるレスリング女子の藤波朱理（レスター）は団旗を受け取り、「互いを応援し、支え合いながら、一人ひとりが最高のパフォーマンスを発揮できる選手団でありたい。チームジャパン一丸となって、最高の大会をつくりあげましょう」と呼び掛けた。

夏季としては１９９４年の広島大会以来、３２年ぶり３度目の国内開催。日本選手団は選手９３２人を含む１４３０人で、史上最多となる見通し。結団式には秋篠宮家の次女佳子さまが出席され、「これまでの努力の成果を存分に発揮できるよう応援しています」と述べた。

日本勢の最多メダル数は、同一大会の総数では広島大会の２１８で、金は６６年バンコク大会の７８。選手団の井上康生団長はこの二つの数字を挙げ、「ハードルは高いが、少しでも超えていけるように努力していきたい。過去最高水準の成績を収められるようにしたい」と目標を掲げた。

愛知・名古屋アジア大会日本選手団の結団式で、井上康生団長（左から２人目）から団旗を受け取るレスリング女子の藤波朱理（同３人目）。左端は日本オリンピック委員会の橋本聖子会長＝１９日午後、東京都港区

愛知・名古屋アジア大会日本選手団の結団式で、決意表明するレスリング女子の藤波朱理。左は日本オリンピック委員会の橋本聖子会長＝１９日午後、東京都港区

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