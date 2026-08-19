護憲リベラル「ゴリラ」結成へ＝立民系、現職含め１６人参加意向

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２月の衆院選で落選した立憲民主党出身の前衆院議員３人が１９日、国会内で記者会見し、政治団体「護憲リベラル共生」（略称ゴリラ）を近く結成すると発表した。憲法９条の堅持などを掲げ、リベラル勢力の結集を目指す。立民、公明党と合流協議を続ける中道改革連合内からは「合流に遠心力を働かせる狙いだろう」（党関係者）との見方が出ている。

新団体の共同代表には川内博史、阿部知子両氏、幹事長に平岡秀夫元法相が就く。３氏は中道から衆院選に立候補して落選。阿部、平岡両氏は中道を離党した。３氏のほか、立民の現職参院議員を含む１３人が参加の意思を示しているという。

中立公３党は８月末をめどに合流協議の結論を出す方針だが、立民内には地方組織を含めて慎重論が根強い。新団体は基本政策で女性・女系天皇に道を開く皇室典範改正を掲げる。９月の沖縄県知事選で立民と同様に現職を支援する方針も示し、中道・立民内のリベラル派の受け皿になる狙いがあるとみられる。

政治団体「護憲リベラル共生（ゴリラ）」結成について記者会見した（左から）川内博史氏、阿部知子氏、平岡秀夫氏＝１９日午後、国会内

立憲民主党の常任幹事会で発言する水岡俊一代表＝１９日午後、国会内

中道改革連合の落選者有志の会合であいさつする今井雅人氏（奥中央）＝１９日午後、国会内

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