護憲リベラル「ゴリラ」結成へ＝立民系、現職含め１６人参加意向

政治・外交

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２月の衆院選で落選した立憲民主党出身の前衆院議員３人が１９日、国会内で記者会見し、政治団体「護憲リベラル共生」（略称ゴリラ）を近く結成すると発表した。憲法９条の堅持などを掲げ、リベラル勢力の結集を目指す。立民、公明党と合流協議を続ける中道改革連合内からは「合流に遠心力を働かせる狙いだろう」（党関係者）との見方が出ている。

新団体の共同代表には川内博史、阿部知子両氏、幹事長に平岡秀夫元法相が就く。３氏は中道から衆院選に立候補して落選。阿部、平岡両氏は中道を離党した。３氏のほか、立民の現職参院議員を含む１３人が参加の意思を示しているという。

中立公３党は８月末をめどに合流協議の結論を出す方針だが、立民内には地方組織を含めて慎重論が根強い。新団体は基本政策で女性・女系天皇に道を開く皇室典範改正を掲げる。９月の沖縄県知事選で立民と同様に現職を支援する方針も示し、中道・立民内のリベラル派の受け皿になる狙いがあるとみられる。

政治団体「護憲リベラル共生（ゴリラ）」結成について記者会見した（左から）川内博史氏、阿部知子氏、平岡秀夫氏＝１９日午後、国会内政治団体「護憲リベラル共生（ゴリラ）」結成について記者会見した（左から）川内博史氏、阿部知子氏、平岡秀夫氏＝１９日午後、国会内

立憲民主党の常任幹事会で発言する水岡俊一代表＝１９日午後、国会内立憲民主党の常任幹事会で発言する水岡俊一代表＝１９日午後、国会内

中道改革連合の落選者有志の会合であいさつする今井雅人氏（奥中央）＝１９日午後、国会内中道改革連合の落選者有志の会合であいさつする今井雅人氏（奥中央）＝１９日午後、国会内

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