東武特急と接触、作業員４人死亡＝栃木・新鹿沼駅、線路の除草中―見張り員が合図、警笛も

Newsfrom Japan

２０日午前１０時４５分ごろ、栃木県鹿沼市鳥居跡町の東武日光線新鹿沼駅の構内で、東武日光発浅草行きの特急列車スペーシアＸ２号（６両編成）と５０～６０代の男性作業員４人が接触し、いずれも死亡した。東武鉄道によると、４人はホーム下の線路付近で除草作業をしていた。県警などが詳しい状況を調べている。

県警によると、４人は石川一芳さん（６７）＝宇都宮市、渡辺利彦さん（６５）＝同、大毛茂信さん（５３）＝日光市、佐藤和也さん（５４）＝同。

東武鉄道の鈴木孝郎鉄道本部長らが同日午後、東京都内で記者会見。「遺族の方に心から深くおわびする」と述べた上で、「重大事故が二度と起きないよう再発防止を徹底したい」と頭を下げた。

同社によると、４人は請負会社の所属。計１０人が作業に当たるなどし、死亡した４人は除草薬散布のためホーム下の線路付近にいた。約８０メートル離れた位置には列車見張り員が配置され、作業員に接近を合図して知らせる一方、運転士にも退避完了を旗で合図する役割だった。特急の運転士は「見張り員の合図を見て警笛を鳴らした」と説明しているという。

駅の手前約３００メートル地点にも接近を中継する見張り員が配置予定だったが、列車見張り員と意思疎通できない状況だったといい、東武側は「確認中だ」としている。

乗客約５０人にけがはなかった。

運輸安全委員会は同日、鉄道事故調査官３人を現地に派遣した。

事故の影響で新栃木―下今市間の上下線で一時運転が見合わせられ、約２６００人に影響が出た。

東武鉄道特急スペーシアＸと接触し作業員４人が死亡した新鹿沼駅構内を調べる国土交通省鉄道事故調査官ら＝２０日午後、栃木県鹿沼市

死亡事故を受け記者会見で、頭を下げる東武鉄道の鈴木孝郎鉄道事業本部長（中央）ら＝２０日午後、国土交通省

記者会見で、事故当時の状況を説明する東武鉄道の佐藤晃一施設部部長＝２０日午後、国土交通省

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]