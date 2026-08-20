【動画】ＢＹＤ軽ＥＶ「ラッコ」試乗＝サイズは軽規格、走りは別格

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中国の電気自動車（ＥＶ）最大手、比亜迪（ＢＹＤ）の新型ＥＶ「ラッコ」に１９日、横浜市内で試乗した。日本の軽自動車規格に対応した「スーパーハイトワゴン」タイプ。ＥＶならではの力強い加速や静粛性など、ガソリンエンジンの軽自動車とは別格の走りを見せてくれた。

ＢＹＤ初の日本専用設計車となるラッコは、航続距離や内装の違いで３グレードをそろえる。試乗車は、最上位グレードの「３００ Ｐｒｅｍｉｕｍ」。モーターの最大トルクは１６０Ｎｍで、一充電走行距離（ＷＬＴＣモード）は３２０キロに及ぶ。ラッコは、発売からわずか２週間で受注台数が１０００台を超えたが、その８割が最上位グレードという。

ＢＹＤは、日本の日常生活を研究した結果、室内に３０カ所の収納を用意。ファミリー層に根強い人気のスライドドアを両サイドに採用した。

走り出しはモーターならではの滑らかな加速。速度が上がっていくのも、とてもスムーズだった。日本の道路環境に合わせた専用サスペンションを採用しており、路面から伝わる音や振動もよく抑えられていた。バッテリーを床下に搭載して重心を低くしているため、カーブでも車体が大きく外に振られる感覚はなかった。高速道路では直進時の安定感も十分だった。

試乗した最上位グレードの価格は２４９万７０００円（税込み）。【時事通信社】

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